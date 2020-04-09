Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
09.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
Ahmet Halis Güler (81) yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, Durasıllı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beylikli Mahallesi'nde ikamet eden Güler'in tarladan döndüğü öğrenildi.
Güler'in cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Halis Güler, Salihli, Manisa, Güncel