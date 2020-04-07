Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
Manisa'nın Gördes ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba öldü, yanındaki oğlu yaralandı.
07.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:46
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Çoban (69), oğlu Mehmet Çoban ile sabah saatlerinde tarlalarına gitmek için plakası öğrenilemeyen traktörle yola çıktı.
Dedebaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan baba İbrahim Çoban, olay yerinde öldü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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