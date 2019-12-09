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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

09.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:55Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
'nın ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyitali Selman (62) kendisine ait 64 DZ 784 plakalı traktörü araziye odun kesmeye gitti. Akşam saatlerine kadar kendisinden alamayan yakınları Selman'ı aramaya çıktı. Ormanlık alanda devrilmiş traktörü gören yakınları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Selman, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Gölmarmara, Yunuslar, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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