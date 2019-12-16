Haberler » Güncel » Manisa'da dilencilere yönelik operasyon - Haber

Manisa'da dilencilere yönelik operasyon

Zabıta ve polis ekipleri, şehir dışından Manisa'ya dilenmek için geldiği belirlenen 11 kişi hakkında işlem yaptı.

16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:20Manisa'da dilencilere yönelik operasyon
ve polis ekipleri, şehir dışından 'ya dilenmek için geldiği belirlenen 11 kişi hakkında işlem yaptı.
Kadınların çocuklarıyla dilencilik yaptığı yönünde ihbar telefonu alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 9 çocukla beraber Denizli'nin Çivril ilçesinden Manisa'ya dilencilik yapmak için geldikleri tespit edilen çoğunluğu kadın 11 kişi, işlemleri yapılmak üzere il Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zabıta, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21 Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Haber
16:20 Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20 AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Haber
16:17 Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
16:15 Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:31:33