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Manisa'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişiyi 5 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

17.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:16Manisa'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
'nın ilçesinde, bir kişiyi 5 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan işçi A.Ü. (39) polise başvurarak arkadaşı G.K. (37), onun aracılığıyla tanıştığı D.Ö. (35) ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı doktor T.B.'nin (62) kendisini dolandırdığını iddia etti.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri G.K, D.Ö. ve T.B'yi gözaltına aldı.
A.Ü'den, "D.Ö. senden hamile kaldı, kürtaj yaptırmamız gerekiyor, kürtaj için 5 bin lira gerekli" diyerek 5 bin lira aldıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devlet Hastanesi, Turgutlu, Manisa, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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