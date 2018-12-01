Manisa'da Düğün Salonundaki Kavgada Silah Kullanıldı: 2 Yaralı

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde, düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan iki grup, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda karşılaştı.
Burada başlayan tartışma ve kavgada İbrahim C. (39) ve Mehmet K. (59) silahla yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet K, ilk müdahalenin ardından Manisa'ya sevk edildi. Jandarma
ekipleri, 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sarıgöl,Manisa
01 Aralık 2018 Cumartesi 23:12