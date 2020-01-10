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Manisa'da e-ticaret ve markalaşma eğitimi

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen e-ticaret ve markalaşma eğitimine katılarak başarı ile tamamlayan 50 kişiye sertifikaları verildi.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04Manisa'da e-ticaret ve markalaşma eğitimi
'nın ilçesinde düzenlenen e-ticaret ve markalaşma eğitimine katılarak başarı ile tamamlayan 50 kişiye sertifikaları verildi.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan "E-Ticaret ve Markalaşma " projesi kapsamında eğitim verildi. İlçe ticaret ve sanayi odasında 3 gün süren eğitimde kursiyerlere internet üzerinden e-ticaretin nasıl yapıldığı ve hangi noktalara dikkat edilmesi noktasında bilgiler anlatıldı.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, oda olarak Kaymakamlık ile işbirliğinde hazırladıkları projenin eğitimlerini tamamladıklarını belirterek, "Amacımız günümüzde artık internet alışverişinin yoğun olmasından dolayı esnaf ve sanayicimizin bu noktada donanımlı olması için bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.
E-Ticaret ve Markalaşma eğitimini başarı ile tamamlayan 50 kursiyerin belgeleri Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Ticaret, Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve oda üyeleri tarafından verildi.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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