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- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar tarafından toplanan 3 bin adet sağlık maskesi Alaşehir Devlet Hastanesine bağışlandı.

25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:15
- Manisa 'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar tarafından toplanan 3 bin adet sağlık maskesi Alaşehir Devlet Hastanesine bağışlandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar örnek bir davranışa imza attı. Alaşehir'de bulunan 36 eczacı Alaşehir Eczacılar Odası koordinesinde 3 bin adet tıbbi cerrahi maske topladı. Korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacı özellikle hastanelerde tıbbi cerrahi maske ihtiyacına cevap vermek isteyen eczacılar toplanan 3 bin maskeyi Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem'e teslim etti.
Yaşanan maske sıkıntısına cevap vermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Metehan Özcan, "Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde ve dünyada bir maske sıkıntısı yaşanmakta. Biz Alaşehir eczacılar olarak halkımızı da mağdur etmeden bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bizim için canla başla çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi personeli, doktoru, hasta bakıcısı, eczacısı, güvenlik görevlisi ve hemşiresi bu durumdan mağdur olmaması için maskeleri toparlayıp Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yardım olarak getirdik. Ülkemizde sağlık çalışanları için yapılan alkış eylemine biz de katkıda bulunmak istedik. Alaşehirli eczacılar olarak alkışlardan daha fazlasını yapmak için 3 bin adet maskeyi Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğine getirdik" dedi.
Alaşehir Eczacılar Odası Başkanı Ali Doğan, yönetim kurulu üyeleri Metehan Özcan ve Mehmet Türkmen koordinesinde toplanan maskeleri teslim alan Başhekim Opr. Dr. Kadir Gem, eczacılara teşekkür etti.
(HK-AY-NT-Y) - Manisa’da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

Kaynak: İHA

Etiketler : Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, Manisa, Sağlık

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- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

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