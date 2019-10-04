Manisa'da 'ege derbisi' günü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kötü gidişe çare bulmaya çalışan Manisaspor
, Ege
derbisinde Ci Group Buca
'yı konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma yarın saat 15.30'da başlayacak.
Altyapısından ve amatör ligden gelen genç kadrosuyla mücadele eden, sezon başlamadan FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, son 3 maçtır puan yüzü göremedi. Galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlı ekip grupta -4 puanla son sırada yer alıyor. Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile 7 puanla namağlup zirve takipçisiyken yollarını ayıran Ci Group Buca ise yeni teknik patronu Nihat Balan yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 mağlubiyetle ayrılırken haftaya 9'uncu sırada başladı.