Manisa'da EİKP yardımları 1. faz ödemeleri tamamlandı
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında, Manisa'da 37 bin 402 hak sahibine 1.000 TL'lik yardım ödemesi tamamlandı.
12.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında yapılan 1.000 TL'lik yardım parasının 1'inci faz ödemeleri tamamlandı. Manisa'da 37 bin 402 vatandaşa toplam 37 milyon 402 bin TL ödeme yapıldı. Ödemeler, PTT ve kolluk güçlerince hak sahiplerinin evlerinde gerçekleştirildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Güncel