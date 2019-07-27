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Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

27.07.2019 16:10 Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si henüz belirlenemeyen nedenle hatta enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı.
Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Salihli, Manisa, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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