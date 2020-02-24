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Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, evinde elektrik akımına kapılan elektrik ustası hayatını kaybetti.

24.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:53
'nın ilçesinde, evinde elektrik akımına kapılan elektrik ustası hayatını kaybetti.
Cuma Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında yalnız oturan ve bir maden ocağında elektrik ustası olarak çalışan Mustafa 'in (33) evinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Elektrikli sobayı düştüğü yerden kaldırmaya çalışan Pelit, elektrik akımına kapıldı.
Evden dumanların geldiğini gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Acil sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Pelit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Manisa, Pelit, Soma, Güncel

Kaynak: AA


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