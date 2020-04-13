Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde elindeki bıçakla yaya üst geçidini kapatarak tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:43
Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde elindeki bıçakla yaya üst geçidini kapatarak tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde elinde bıçakla çıkan Bayram K. yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlara izin vermeyerek tehditler savurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Bayram K. yanına kimseyi yaklaştırmadı. "Yaklaşırsanız sizi de yaralarım. Buraya vali gelecek, belediye başkanı gelecek. Ben öyle inerim" şeklinde tehditler savuran ve taleplerde bulunan Bayram K., yaklaşık 20 dakika sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi. Bayram K., ikna edilmesi sonrası olay yerinde bekletilen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunusemre, Manisa, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 18:10: Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü - Haberler 18:09: Türkiye'de ilk Covid-19 Örnek Alma Seti Sakarya'da üretilmeye başlandı - Haberler 17:53: Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı - Haberler 17:53: Apple Watch Panik Atak Krizlerini Tespit Edebilecek! - Haberler 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum