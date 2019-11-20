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Manisa'da eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eşi Nevin N'yi (31) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.N. (36) gözaltına alındı.

20.11.2019 07:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 07:20Manisa'da eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü
'nın Akhisar ilçesinde, eşi Nevin N'yi (31) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.N. (36) gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan çift, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.N. evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurdu.
Silah sesini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı A.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Nevin N'nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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