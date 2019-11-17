Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.T, Subaşı Mahallesi'nde karşılaştığı eski eşi A.M. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.T, A.M'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA