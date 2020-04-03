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Manisa'da ev karantinasına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Manisa'ya il dışından gelen ve 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

03.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:46
Manisa'da ev karantinasına uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
Manisa 'ya il dışından gelen ve 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı tedbir kararlarına yönelik denetimlerde il dışından gelen ve 14 günlük ev karantinasında bulunması gereken vatandaşların adreslerine gitti.

Evde bulunmadıkları ve karantinayı ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, denetimlere ara vermeden devam edileceğini belirterek, "Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. 14 günlük ev karantinasına uymayacak olan vatandaşlarımız Manisa'ya gelmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel
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