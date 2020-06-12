Manisa'da, ev ve iş yerlerini su bastı

Manisa'da, ev ve iş yerlerini su bastıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aniden başlayan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

12.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:12
Manisa'da, ev ve iş yerlerini su bastı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aniden başlayan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde ise bir sokak sular altında kaldı.
Turgutlu'da, saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası, su baskınları meydana geldi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Nar Sokak'ta biriken yağmur suyu nedeniyle, rögarlar tıkandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kürek ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler de tıkanan rögarları açtı ve biriken suları pompalarla tahliye etti.
Su baskınına isyan eden mahalleli, "Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz, artık bıktık" dedi. Manisa’da, ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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