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Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

17.09.2019 02:44Manisa'da ev yangını
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Uğur İnce (54) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evin diğer odasından bulunan İnce'nin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında akrabalarında olan ve evlerine gelen Uğur İnce'nin eşi ve çocukları, evin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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