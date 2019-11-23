Haberler » Güncel » Manisa'da ev yangını - Haber

Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

23.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36Manisa'da ev yangını
'nın ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selendi İlçesi Yıldız Mahallesinde Ramazan Kat'a ait evde yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan Kat'ın engelli çocukları Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı (41) komşularının yardımıyla kurtarıldı.
Yangına müdahale etmek isteyen Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) başına düşen kiremit nedeniyle hafif yaralandı.

Dumandan etkilenen Şenol Kat, Aysel Akıncı ile başına kiremit düşen Osman Tokkaş'a sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının sobadan sıçrayan ateş sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 Kahveci cinayeti zanlısı tutuklandı, tabanca ırmakta bulundu
11:00 Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
10:58 Otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı
10:53 TESK Başkanı Palandöken: "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir"
10:52 TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 11:01:30