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Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:08Manisa'da ev yangını
'nın ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Subaşı Mahallesi Gani Sokakta 2 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden, soyadı öğrenilemeyen Ayşe adlı kadın evden dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. ekipleri yarım saatlik çalışması sonrasında alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde hasar oluştu.

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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