Manisa'da evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde kumar oynayan 17 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
10.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:42
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikamet sahibi ile kumar oynayan ve izleyen 17 kişi suçüstü yakalandı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 17 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Kumar oynayan 5 kişiye ayrıca biner lira daha para cezası verildi.
Kaynak: AA