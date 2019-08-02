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Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangınıMANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

02.08.2019 22:09
Manisa'da fabrika yangını
Manisa'da fabrika yangını
MANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Bugün akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler ve diğer personeller, işyerinden tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına su sıkarak müdahalede bulunurken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İtfaiyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek oldu.
Yangın yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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