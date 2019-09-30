Haberler » 3. Sayfa » Haber

Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangınıMANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

30.09.2019 04:33
Manisa'da fabrika yangını
MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler kimyasal bölümündeki yangına yaklaşık 2 saat boyunca müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonrasında tamamen söndürüldü.
Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Manisa'da fabrika yangını

Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:33 Manisa'da fabrika yangını
04:26 Manisa'da fabrika yangını
04:26 Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
02:32 Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
00:57 Manisa'da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu
00:56 Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
00:02 Sincan'da kazada yaralanan çocuğun ailesinden polise linç girişimi