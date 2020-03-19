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Manisa'da fahiş fiyat artışlarına karşı denetim

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik işletmeler denetlendi.

19.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:32
Manisa'da fahiş fiyat artışlarına karşı denetim
Manisa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik işletmeler denetlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte bulunan AVM, market, eczane, parfümeri ve medikal malzemeler satışı yapan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde özellikle kolonya ve sabun gibi hijyen ürünleriyle, uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu.

Virüs fırsatçılarına izin vermeyeceklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Koronavirüsü fırsat bilip temizlik ve gıda ürünlerinin fahiş fiyatlar da satıldığını duyumlarını aldık. Şehzadeler Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek fiyatların fahiş noktalara çıkartılıp çıkartılmadığını denetliyoruz. Bu konuda vatandaşımızı koruyarak fırsatçılara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Şehzadeler, Manisa, Güncel

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