22.06.2019 08:51
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Manisa'da feci kaza: 4'ü çocuk, 10 yaralı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza: Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gördes yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan T. C.(67) yönetimindeki 45 SC 970plakalı pikap ile Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne giden Y. K.(33) yönetimindeki 16 AEA 748 plakalı otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada her 2 araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.K., F.T. ve çocuklar Z.K., V.K.,E.K., E.K. ile pikapta yolcu olarak bulunan F.Y. ve R.P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, tedavi altına alınan yaralılardan H. K.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Salihli , Manisa , Güncel

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