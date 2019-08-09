Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (30), polis tarafından yakalandı.

09.08.2019 15:17 Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (30), polis tarafından yakalandı.
Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartılan Y.D.'nin, ilçede olduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir süre takibe aldıkları Y.D.'yi, ilçe merkezinde çarşıda gezerken yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Y.D.'nin, FETÖ/PDYnin kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı öğrenildi.



Alaşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26   Çınar'ın bayram mesajı
16:26   Akçakocalı afetzedelerin bayram hazırlığı
16:26   Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme
16:26   VAN MOBİL KOYUN BANYOLUĞU İLE HAYVANLAR YIKANIP, İLAÇLANIYOR
16:26   SAMSUN Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
16:26   MUĞLA Bodrum'da protokolün de katılımıyla koylar temizlendi
16:26   ANTALYA KAZA YAPTI, YARALI HALDE BAYGIN BULUNDU