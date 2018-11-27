Manisa'da Fetö'nün Askeri Yapılanması Davası

Manisa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine ilişkin ihraç edilen rütbeli askerlerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Manisa'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016 darbe girişime ilişkin Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz
, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık avukatlarının talepleri alındı. Sanık avukatları 15 Temmuz 2016'da Manisa'da darbe girişimine ilişkin hiç bir hazırlık yapılmadığını ve sanıkların darbe girişimi içerisinde yer aldıklarına dair bir delilin bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.
Sanıklardan ifade veren darbe girişiminin yaşandığı gece kışla komutanı olarak görev yapan eski Albay Nihat Eryılmaz, "6 kilometrelik kışlanın 4'te 3'ü boş. Güvenlik kamerası yok. Ben o gece yaşanan karışıklıktan dolayı kışlada güvenlik tedbirlerini uyguladım. Kışlada silahlar ve mühimmatlar var. Kışlanın güvenliğini almak zorundaydım. Oradan kaybolacak bir teçhizatın da her hangi bir askere gelecek zararın da sorumlusu benim. Yaptıklarım kışla güvenliğini sağlamak üzere aldığım tedbirlerdi. Tugay komutanının kışlaya geldiğini öğrenince ben de o gece evden çıkıp kışlaya gittim. Üs bölgesi tedbirleri kapsamında rütbelilerin 3'te 1'ine silah almalarını, 3'te 1'ini silahsız beklemelerini 3'te 1'ine de istirahata gitmelerini emrettim. Daha sonra silahlı olmanın riskli olabileceğini düşünerek silahlarını bırakmalarını emrettim. Tamamiyle emniyet tedbirleri kapsamında bir emirdir. Bu tedbirlerim yüzünden darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Darbe girişimi öncesi tugay komutanına kışlada güvenlik zafiyeti olduğunu söylemiştim. Gelen denetlemeci albaylara da bunu söylemiştim. Darbe girişiminden 15 gün önce de emekliliğim için dilekçe vermiştim. Bu örgütün oluşturduğu bir mağdurum" dedi.
"Kendi adıma tahliye talep etmiyorum"
Tutuklu sanıklardan ihraç edilen Merkez
Komutanı eski albay Murat Yılmaz, "Mahkemeye gelirken savunma sırası bana geldiğinde beratımı istiyorum diyerek susmayı planlıyordum. Ama bu zamana kadar yaşadıklarım buna engel oldu. Konuşmak istiyorum" dedi.
Kendisi adına tahliye talebinden bulunmadığını söyleyen Yılmaz, "Kendi adıma tahliye talep etmiyorum. Adalet uğraşacaksa benimle uğraşsın. Benim üzerimden suçlanan kişiler adına tahliye talebinde bulunuyorum" dedi.
Yılmaz'ın ifadesi dinlendiği sırada mahkeme başkanı tarafından duruşmanın dikkatini farklı noktalara çekmeye gerekçesiyle Yılmaz iki kez uyarıldı.
Mahkeme, tutukluluk sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın da 8 Ocak'ta görülmesine karar verdi.
İddianame
Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye
Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. - MANİSA
Manisa