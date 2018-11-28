Manisa'da Fetö Operasyonu

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheliden biri tutuklandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü tarafından hücre evi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen L.B. ve H.S. gözaltına alındı.
H.S, Isparta
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bu şehre gönderildi.
Adliyeye sevk edilen L.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Turgutlu,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:37