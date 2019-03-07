Manisa'da Fetö Operasyonu

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari çiftten biri tutuklandı.
Alaşehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan eski öğretmen çiftin, ilçedeki hücre evinde saklandığını tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.O. (31) ve eşi E.O. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.O. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA