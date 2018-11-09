09 Kasım 2018, 20:18
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Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski öğretmenden biri tutuklandı.

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski öğretmenden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç öğretmenler Ö.Ç, H.K, M.A. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Manisa
09 Kasım 2018 Cuma 20:18