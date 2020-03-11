Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
11.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Manisa 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Manşet
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