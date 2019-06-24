24.06.2019 14:51
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Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı

Manisa

Manisa'da fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları gerekçesiyle 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa 'da fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları gerekçesiyle 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi 'nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, fuhuş yapıldığını tespit ettiği günübirlik bir daireye düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Belarus uyruklu A.U. isimli kadın ile E.T. isimli şahısları gözaltına alan polis ekipleri, ifadelerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağlayan bir diğer Belarus uyruklu V.M. isimli kadına da ulaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa , 3. Sayfa

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