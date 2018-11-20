Manisa'da Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Spor Genel Müdürlüğü Spor Dairesi Başkanlığının 2018-2019 dönemi faaliyet programında yer alan ve sezonun ilk müsabakası olan 'Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği' müsabakaları Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda sporcular tüm hünerlerini sergiliyor.

Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği' müsabakalarına, 12 kız takımı, 28 erkek takımı olmak üzere toplam 160 sporcu katılım sağladı. Çok Amaçlı Spor Salonunda 22 Kasım 2018 perşembe günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek olan 'Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği' müsabakalarında dereceye giren takımlar gurup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı elde edecek.