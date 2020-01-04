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Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda istasyon içerisinde toprağın altına gizlenmiş gizli bir tank ve 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

04.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:20 Manisa'da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı
'nın ilçesinde polis ekiplerince bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda istasyon içerisinde toprağın altına gizlenmiş gizli bir tank ve 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı. Akaryakıt istasyonuna ait ana binanın arka kısmında bir tanker fark eden ekipler alınan arama kararının ardından istasyonda inceleme yaptı.

Tankerin çevresinde yapılan kazı çalışmasında gizli tanka ulaşan bağlantılar tespit edildi. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında gömülü olan gizli tank yerinde çıkarıldı. Operasyon sonucunda tankerde ve gizli tankta ele geçirilen toplam 23 ton kaçak akaryakıta el konuldu.

Akaryakıt istasyonu hakkında idari işlem uygulanırken A.E., M.G. ve E.Y. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliği sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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