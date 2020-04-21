Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Manisa'da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı

Manisa'da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdıMANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.

21.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:47
Manisa 'da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı
MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.
Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde, 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü. Saat 21.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görünen cismin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Manisa’da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Saruhanlı, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru’nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı Haberler
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü - Haber 00:18: Mostar Köprüsü, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renklerine büründü - Haber 00:16: Bangladeş'ten gelen 154 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber 00:12: Kanada'da hafta sonu yaşanan saldırıda ölü sayısı 23'e çıktı - Haber 00:10: Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber 23:50: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak - Haber 21:49: Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı - Magazin 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 11:14: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı - Haber