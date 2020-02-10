Haberler » Güncel » Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor - Haber

Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvurular alınmaya devam ediyor.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvurular alınmaya devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, başvuruların devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerin ve projelerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarına ve hizmetlerine devam ediyor. Yenilikleri bünyesinde uygulamaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı hazırlanan 'Gönüllü itfaiyecilik' için başvuruları almaya devam ediyor. 36 saat teorik, 36 saat uygulamalı olarak alacakları eğitimin ardından toplumsal olaylar ve yangınlara müdahalede bulunma yetisine sahip olacak olan gönüllü itfaiyeciler için en önemli hedef yangının çıkmasını önlemek, çıkan yangında zararı en aza indirecek bilinçli davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, gönüllü itfaiyecilik için başvuruların devam ettiğini belirterek, başvuruda bulunmak isteyenlerin İtfaiye Dairesi Başkanlığına gelerek form doldurabileceklerini kaydetti. - MANİSA

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:10:40