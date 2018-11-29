Manisa'da Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı

Manisa
Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ömre Yılmaz, Manisa'da 1 milyon dolar yatırımla Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi yapacaklarını bildirdi.
MAGİDER Başkanı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, derneğin çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.
Yılmaz, en önemli projelerinden birinin güneş enerjisi santrali kurmak olduğunu belirterek, "Güneş enerjisi santraliyle ilgili yatırımlara başladık. Yer tahsisiyle ilgili, ortaklıkla ilgili görüşmelerimiz, çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız iyi yerlere geldi. Sadece şu anda önümüzde bürokrasinin getirdiği, bürokrasiyle çözülmesi gereken işler var." diye konuştu.
Santral için tarım yapılamayacak alanları önerdiklerine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yatırım 1 milyon doların üzerinde. TKDK'nın ve bakanlığın bazı hibe destekleri var. Yenilenebilir enerjiyle alakalı sıfır faize yakın krediler var. Aslında çok ufak bir başlangıç sermayesiyle kendi kendine ödeyebilen bir sistem olabiliyor. Çünkü devlet alım garantisi veriyor 10 yıl boyunca. Mantık olarak gerçekten çok iyi. Aslında 4-5 yılda fazla fazla yapılan yatırımı çıkarabiliyor."
29 Kasım 2018 Perşembe 16:42