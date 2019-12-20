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Manisa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:19 Manisa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı
'nın ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Oral idaresindeki 20 K 5157 plakalı hafif ticari araç, Uşak- kara yolu Körez Mahallesi kavşağında önünde seyreden Yavuz Aktayan'ın kullandığı 45 RA 8045 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Yaralanan sürücüler Aktayan ve Oral ile eşi Ayşe Oral (53), 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-İzmir kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Manisa, İzmir, Uşak, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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