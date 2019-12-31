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Manisa'da hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde il genelindeki imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hafızlık ve ezanı güzel okuman yarışması düzenlendi.

31.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:34 Manisa'da hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı
'nın ilçesinde il genelindeki imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hafızlık ve ezanı güzel okuman yarışması düzenlendi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Manisa ve ilçelerinde bulunan imam hatip ortaokulları arasında yapılan yarışma, Demirci İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Manisa merkez ve 17 ilçe imam hatip ortaokulunun katıldığı yarışmada öğrenciler, 5 kişiden oluşan jüri önünde yarıştı.
Hafızlık yarışmasında Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aydın Öztürk birinci, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yağmur ikinci ve Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mesut Yılmaz üçüncü oldu.
Ezan okuma yarışmasında ise Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümit Koyun birinci, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hüdayi Akbaş ikinci ve Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Resul Karadağ üçüncü olma başarısı gösterdi.
Yarışmanın sonunda Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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