Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı - Haberler

Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.

08.03.2020 09:10
Manisa 'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Salih Zeki Kansoy idaresindeki 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen H.S. idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsünde yolcu bulunmazken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil ve halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Aracı servisten getiriyordum. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.
Öte yandan trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Haberler
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Haberler
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı Haberler
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Haberler
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi