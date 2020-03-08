Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.
08.03.2020 09:10
Manisa 'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Salih Zeki Kansoy idaresindeki 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen H.S. idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsünde yolcu bulunmazken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil ve halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Aracı servisten getiriyordum. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.Öte yandan trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Salih Zeki Kansoy idaresindeki 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen H.S. idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsünde yolcu bulunmazken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil ve halk otobüsünde maddi hasar meydana gelirken otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Aracı servisten getiriyordum. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.Öte yandan trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Manisa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
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