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Manisa'da hayat 2 dakikalığına durdu

Manisa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:29Manisa'da hayat 2 dakikalığına durdu
'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasını ardından 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Cadde ve sokaklarda, evlerinin balkonlarında saygı duruşunda bulunan vatandaşların yanı sıra, seyir halindeki araçların sürücüleri, trafikte kontak kapatarak saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı sonrası tören sona erdi.

Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Şehzadeler, Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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