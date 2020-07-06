Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi.

06.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:44
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi.
Penc¸e-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evinde verilen hayır yemeğine katılan 18 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle sağlık ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşları gıda zehirlenmesi şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Manisa’da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmetli, Piyade, Manisa, Güncel, Haber
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