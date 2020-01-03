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Manisa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

03.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:18 Manisa'da hayvan hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
'nın ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin , ve Baraj küme evleri mevkilerinde farklı tarihlerde 10 küçükbaş hayvan çalındı.
Hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlıların, çaldıkları hayvanları Akhisar ilçesinde sattığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda E.K, N.K, E.G. ve E.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Köprübaşı, Karahallı, Karabük, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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