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Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

27.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi
İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren polis ve jandarma trafik ekipleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Manisa-Turgutlu ve Manisa-Akhisar kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Toplam 67 aracın kontrol edildiği denetimde helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücü için gerekli işlemler yapıldı.
Havadan trafik kontrollerinin bundan sonra devam edeceği bildirildi.

İstanbul, Jandarma, Manisa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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