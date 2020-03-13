Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:18
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni ile A.A. yönetimindeki 45 KB 0192 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni ile A.A. yönetimindeki 45 KB 0192 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
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