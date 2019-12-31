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Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilerin matematiği sevdirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

31.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:35 Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü
Belediyesi'nin öğrencilerin matematiği sevdirmek amacıyla 'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yunusemre Belediyesi tarafından öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı Fuayesinde düzenlenen matematik sergisi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 9 gün boyunca açık kalan sergiyi çevre il ve ilçelerden binlerce öğrenci ziyaret etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilgiden dolayı öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devamının geleceğini dile getirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Öğrencilerimizin matematiksel düşünce sistemini geliştirerek, kendilerine olan güven duygusunu artırmayı amaçlayan sergimize öğrencilerimizin ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Binlerce öğrencimiz bu sergiyi gezdi. Belediye olarak öğrencilerimize yönelik etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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