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Manisa'da hırsızlık yaptılar, Denizli'de yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir evden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yakalandı.

15.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:49Manisa'da hırsızlık yaptılar, Denizli'de yakalandılar
'nın ilçesindeki bir evden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu 'nin Sarayköy ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'deki bir evden hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, önce şüphelilerin E.U. ve Z.K. olduğunu tespit ederken, daha sonra ise saklandıkları yeri tespit etti.

Hırsızlık şüphelileri E.U. ve Z.K., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Denizli ili Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu Sarayköy'de yakalanıp, gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Salihli, Denizli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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