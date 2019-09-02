Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

02.09.2019 18:08 Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, firar ettikten sonra yakalanan hükümlünün sağlık kontrolü sırasında hastaneden kaçırılmasıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serdar Katipoğlu'nun, 1 Eylül'de yakalanmasının ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden, çevrede toplanan grubun yardımıyla kaçması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Böylece hükümlünün kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.
Olay
Firari hükümlü Serdar Katipoğlu (31), polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürülmüş, burada toplanan grubun yardımı ile firar eden ve kaçmak için bindiği otomobilde polis ekipleri tarafından omzundan vurulan hükümlü, tedavi amacıyla gittiği hastanede yeniden yakalanmıştı.

Turgutlu, Manisa, Eylül, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:18   Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı
01:11   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü
01:10   FLAŞ
01:08   Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı
01:00   Yemen'de "Ulusal İttifak"tan hükümete destek açıklaması
00:46   Burkina Faso'da darbeci generallere hapis cezası
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı