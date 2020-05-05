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Manisa'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler tarafından hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisi il genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Manisa'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği
05.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:07
Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler tarafından hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisi il genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Abdullah Etil ile birlikte İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa OSB sanayicileri tarafından hazırlanan ve il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak olan gıda kolileriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Deniz, "Bu yıl Covid-19 sebebiyle Ramazan ayında iftar çadırları kurup toplu iftarlar düzenleyemiyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, onlara bu mübarek günlerde destek olmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Salgın sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Devletimiz tarafından yapılan sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ediyor. Bununla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverlerimizin yardımlarını da Valiliğimiz koordinesinde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu kapsamda İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin ve sanayicilerimiz tarafından 9 bin adet olmak üzere hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisini tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık. Ramazan'ın, bolluk, bereket ve paylaşım ayı olduğunu bize bir kez daha gösteren Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, OSB, Güncel, Haber

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