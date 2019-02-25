Manisa'da İki İş Ortağı Silahlı Kavga Etti: 1 Ağır Yaralı

Manisa
'da iki iş ortağı silahlı kavga
etti: 1 ağır yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler
ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki ortaktan birisi sol gözünden vurularak yaralanırken, vuran kişi ise aracıyla kayıplara karıştı.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında iki ortak Erhan Günay(41) ile Salih Z. (43) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği silahla Erhan Günay'a doğru ateş açtı. Silahtan çıkan iki mermiden birisi Erhan Günay'ın sol gözüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Günay, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Salih Z. ise kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis
ekipleri kaçan araçla ilgili arama çalışması başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı Günay'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: DHA